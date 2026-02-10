Um cachorro da raça Pitbull atacou um cão de menor porte em rua do Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos, nesta terça-feira (10). Vídeo enviado a OVALE mostra o Pitbull atacando o cachorrinho enquanto um homem tenta soltar os animais.
Segundo moradores, o cão menor ficou ferido após o ataque, que aconteceu na avenida Dom Pedro 1º. Eles pedem ação das autoridades para conter o Pitbull que, ainda de acordo com informações de moradores, teria livre acesso à rua, que fica perto de uma escola.
“Tem escola nessa rua, muita criança andando sozinha”, disse uma moradora. "Muito medo. Tem muitas crianças que estudam nessa escola e passam diariamente na frente dessa casa".
A tutora da Pitbull fêmea disse que o cão atacado não morreu e está recebendo os cuidados. "O vídeo só mostra o momento do ataque, mas não mostra o que de fato aconteceu", disse ela.
"Pelo fato do meu cachorro ser da raça pitbull sempre vai haver esses comentários. Ela é uma cachorra dócil e brincalhona, nunca atacou ninguém e muito menos outro animal, só hoje que houve essa fatalidade", afirmou a tutora.
Errata: O cachorro atacado pelo Pitbull não morreu. O cão ficou ferido. O texto foi atualizado.