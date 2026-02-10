Um cachorro da raça Pitbull atacou um cão de menor porte em rua do Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos, nesta terça-feira (10). Vídeo enviado a OVALE mostra o Pitbull atacando o cachorrinho enquanto um homem tenta soltar os animais.

Segundo moradores, o cão menor ficou ferido após o ataque, que aconteceu na avenida Dom Pedro 1º. Eles pedem ação das autoridades para conter o Pitbull que, ainda de acordo com informações de moradores, teria livre acesso à rua, que fica perto de uma escola.