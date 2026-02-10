11 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

URGENTE: Pitbull ataca cachorro em rua da zona sul de SJC; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cão atacou outro de raça menor, em São José
Cão atacou outro de raça menor, em São José

Um cachorro da raça Pitbull atacou um cão de menor porte em rua do Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos, nesta terça-feira (10). Vídeo enviado a OVALE mostra o Pitbull atacando o cachorrinho enquanto um homem tenta soltar os animais.

Segundo moradores, o cão menor ficou ferido após o ataque, que aconteceu na avenida Dom Pedro 1º. Eles pedem ação das autoridades para conter o Pitbull que, ainda de acordo com informações de moradores, teria livre acesso à rua, que fica perto de uma escola.

“Tem escola nessa rua, muita criança andando sozinha”, disse uma moradora. "Muito medo. Tem muitas crianças que estudam nessa escola e passam diariamente na frente dessa casa".

A tutora da Pitbull fêmea disse que o cão atacado não morreu e está recebendo os cuidados. "O vídeo só mostra o momento do ataque, mas não mostra o que de fato aconteceu", disse ela.

"Pelo fato do meu cachorro ser da raça pitbull sempre vai haver esses comentários. Ela é uma cachorra dócil e brincalhona, nunca atacou ninguém e muito menos outro animal, só hoje que houve essa fatalidade", afirmou a tutora.

Errata: O cachorro atacado pelo Pitbull não morreu. O cão ficou ferido. O texto foi atualizado.

