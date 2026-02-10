O Governo do Estado de São Paulo iniciou a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV, a primeira vacina de fabricação nacional e de dose única do mundo capaz de proteger contra os quatro sorotipos da doença.

Nesta etapa inicial, iniciada na segunda-feira (9), a imunização é voltada aos profissionais de saúde da rede municipal dos 645 municípios paulistas, contando com um lote de 99 mil doses.

