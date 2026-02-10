O Governo do Estado de São Paulo iniciou a campanha de vacinação contra a dengue com a Butantan-DV, a primeira vacina de fabricação nacional e de dose única do mundo capaz de proteger contra os quatro sorotipos da doença.
Nesta etapa inicial, iniciada na segunda-feira (9), a imunização é voltada aos profissionais de saúde da rede municipal dos 645 municípios paulistas, contando com um lote de 99 mil doses.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A distribuição regional destinou 2.326 doses ao GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Taubaté, 2.009 ao de São José dos Campos e 1.217 ao de Caraguatatuba, alcançando cerca de 12,3 mil profissionais da Atenção Primária na região.
A vacina
Desenvolvida pelo Instituto Butantan após anos de pesquisa científica e acompanhamento clínico, a vacina utiliza uma tecnologia de dose única, o que acelera a proteção e simplifica a logística de distribuição.
Entre 2016 e 2024, o imunizante foi testado em mais de 16 mil voluntários em 14 estados, demonstrando 74,7% de eficácia geral e 91,6% contra casos graves no público de 12 a 59 anos.
O imunizante é seguro tanto para indivíduos com infecção prévia quanto para aqueles que nunca tiveram a doença. As reações após a aplicação são, em grande parte, leves, como dor local e fadiga.
Atualmente, o Instituto busca expandir a faixa etária autorizada por meio de novos ensaios clínicos com voluntários de 60 a 79 anos em centros de pesquisa no Paraná e Rio Grande do Sul.