Um homem foi morto com uma facada na região da jugular na madrugada desta segunda-feira (9), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime ocorreu em via pública, no bairro Travessão, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a vítima não foi identificada.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio foi registrado na rua Pirajuí, por volta das 3h03. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica.
No local, investigadores constataram que a vítima, um homem de cútis parda, foi atingida por um golpe profundo na jugular direita, compatível, em tese, com o uso de objeto perfurante.
Óbito foi constatado no local
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas o homem já estava sem vida. O óbito foi constatado ainda no local pelo cabo Juliano, sem que houvesse encaminhamento para unidade hospitalar.
Durante os trabalhos periciais, a polícia identificou a existência de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial localizado na esquina da via. As imagens foram anexadas ao sistema de investigação.
Segundo a Polícia Civil, as gravações mostram um indivíduo se deslocando em uma bicicleta, porém não foi possível identificar características físicas que levem à identificação do suspeito.
Vítima segue sem identificação
Diligências iniciais foram realizadas para tentar identificar a vítima, mas, até o momento, ela permanece sem identificação oficial. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a coleta de impressões digitais, que poderão ajudar na confirmação da identidade.
Nenhum objeto foi apreendido no local e, até agora, nenhuma testemunha foi apresentada para prestar depoimento.
Investigação em andamento
O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) de Caraguatatuba e segue sob investigação. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e trabalha para identificar tanto a vítima quanto o autor do homicídio.