11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Homem é morto com facada na jugular em Caraguá; polícia investiga

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

Um homem foi morto com uma facada na região da jugular na madrugada desta segunda-feira (9), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime ocorreu em via pública, no bairro Travessão, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a vítima não foi identificada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio foi registrado na rua Pirajuí, por volta das 3h03. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica.

No local, investigadores constataram que a vítima, um homem de cútis parda, foi atingida por um golpe profundo na jugular direita, compatível, em tese, com o uso de objeto perfurante.

Óbito foi constatado no local

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas o homem já estava sem vida. O óbito foi constatado ainda no local pelo cabo Juliano, sem que houvesse encaminhamento para unidade hospitalar.

Durante os trabalhos periciais, a polícia identificou a existência de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial localizado na esquina da via. As imagens foram anexadas ao sistema de investigação.

Segundo a Polícia Civil, as gravações mostram um indivíduo se deslocando em uma bicicleta, porém não foi possível identificar características físicas que levem à identificação do suspeito.

Vítima segue sem identificação

Diligências iniciais foram realizadas para tentar identificar a vítima, mas, até o momento, ela permanece sem identificação oficial. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a coleta de impressões digitais, que poderão ajudar na confirmação da identidade.

Nenhum objeto foi apreendido no local e, até agora, nenhuma testemunha foi apresentada para prestar depoimento.

Investigação em andamento

O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) de Caraguatatuba e segue sob investigação. A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e trabalha para identificar tanto a vítima quanto o autor do homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários