Um homem foi morto com uma facada na região da jugular na madrugada desta segunda-feira (9), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O crime ocorreu em via pública, no bairro Travessão, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento, a vítima não foi identificada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio foi registrado na rua Pirajuí, por volta das 3h03. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e fizeram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica.