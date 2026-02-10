Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma briga por motivo fútil em São José dos Campos terminou com um homem de 30 anos assassinado e dois outros homens investigados, um deles já preso pela polícia. O caso mobilizou a investigação da Delegacia de Homicídios de São José, que descobriu os autores do crime. Um deles confessou o homicídio.

Igor Correia de Souza, 30 anos, foi assassinado a tiros no dia 10 de novembro do ano passado, em uma casa na rua Osvaldo Gonçalves Toledo, no Jardim dos Bandeirantes, região sul de São José.

Vídeo de câmera de segurança mostra dois homens armados invadindo a residência e atirando em Igor na rua, quando ele tentava fugir. Antes de fugir de moto, um dos matadores voltou e atirou na cabeça da vítima, já caída ao chão. Os homens estavam de roupa escura e capacete.

Um dos autores foi preso em Caraguatatuba, em 22 de janeiro. O outro foi identificado pela Delegacia de Homicídios, que representou pela prisão temporária do suspeito, que foi interrogado nessa segunda-feira (9). O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, mas revogado em seguida.

Briga por motivo fútil.