Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (10) na unidade do restaurante Churraskilo, localizada na avenida José Longo, no bairro Vila Betânia, em São José dos Campos.

Informações preliminares confirmam que o incidente foi de pequenas proporções e o estabelecimento segue funcionando normalmente.

