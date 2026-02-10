11 de fevereiro de 2026
FOGO EM RESTAURANTE

VÍDEO: Bombeiros combatem incêndio no Churraskilo, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta terça-feira (10) na unidade do restaurante Churraskilo, localizada na avenida José Longo, no bairro Vila Betânia, em São José dos Campos. 

Informações preliminares confirmam que o incidente foi de pequenas proporções e o estabelecimento segue funcionando normalmente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local para prestar atendimento. Não há informações sobre feridos e as possíveis causas da ocorrência.

