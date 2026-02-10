A equipe de MMA de Taubaté se destacou no Mundial da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Leilane Borba e Monique Adriane subiram ao pódio reafirmando a força das artes marciais da região.
Na categoria faixa branca leve, Leilane Borba superou suas adversárias em uma sequência de vitórias e conquistou a medalha de ouro, tornando-se a campeã mundial.
Já na categoria faixa azul leve, Monique Adriane conquistou a medalha de prata.
As atletas contam com o apoio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e os resultados refletem o trabalho contínuo e o fortalecimento das modalidades de luta no município