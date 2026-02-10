A equipe de MMA de Taubaté se destacou no Mundial da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Leilane Borba e Monique Adriane subiram ao pódio reafirmando a força das artes marciais da região.

