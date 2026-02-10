A forte chuva que atingiu a região deixou moradores ilhados na Vila Perinho, em Caçapava. Eles relatam que não há como sair do bairro após o temporal levar parte da via e comprometer uma ponte, impedindo a passagem de veículos e pedestres.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens enviadas por moradores mostram que a cratera abriu um trecho de erosão, perto do Mercadinho Zé de Deus, e deixou o acesso totalmente interrompido. Quem depende da estrada para sair do bairro afirma que não há rota disponível no momento e que o caminho alternativo pela direção de Taubaté também está bloqueado.