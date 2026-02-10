A forte chuva que atingiu a região deixou moradores ilhados na Vila Perinho, em Caçapava. Eles relatam que não há como sair do bairro após o temporal levar parte da via e comprometer uma ponte, impedindo a passagem de veículos e pedestres.
Imagens enviadas por moradores mostram que a cratera abriu um trecho de erosão, perto do Mercadinho Zé de Deus, e deixou o acesso totalmente interrompido. Quem depende da estrada para sair do bairro afirma que não há rota disponível no momento e que o caminho alternativo pela direção de Taubaté também está bloqueado.
Segundo relatos, a chuva intensa provocou enxurrada, que arrancou parte do leito da via e atingiu a ponte no trecho usado por moradores da Vila Perinho. Com isso, a cratera tornou impossível a travessia, inclusive para veículos de emergência.
Com a cratera na Estrada Tataúba, moradores relatam que não há passagem pelo ponto onde a via cedeu e a ponte foi danificada. O desvio no sentido de Taubaté também apresenta bloqueio, o que mantém o bairro sem saída por estrada. A orientação é não tentar atravessar o trecho, por risco de novos deslizamentos e de aumento da erosão.
De acordo com os pluviômetros automáticos do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Caçapava registrou 73 mm de chuva nas últimas 24 horas. O volume ajuda a explicar a força da enxurrada que abriu a cratera na Estrada Tataúba.
Em nota, a Prefeitura de Caçapava confirmou que a ponte localizada no bairro Tataúba cedeu em decorrência das chuvas intensas registradas nos últimos dias.
“A equipe de trânsito esteve no local e realizou a devida sinalização para garantir a segurança dos moradores e motoristas. A Secretaria de Obras e Serviços Municipais já foi acionada e dará início aos trabalhos para fazer uma passagem provisória. Como rota alternativa, os moradores podem utilizar a estrada que liga o bairro ao município de Taubaté. A Defesa Civil segue monitorando as áreas afetadas e orienta a população a redobrar a atenção, especialmente os moradores de áreas rurais. Em caso de emergência, disque 199”, informou a administração municipal.