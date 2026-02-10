11 de fevereiro de 2026
TURISMO

SJC oferece City Tour gratuito no Parque da Cidade neste sábado

Por Da redação | São José dos Campos
Cláudio Vieira/PMSJC
Residência de Olivo Gomes
Residência de Olivo Gomes

A Prefeitura de São José dos Campos realiza, no próximo sábado (14), uma edição especial do programa City Tour com roteiro exclusivo pelo Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

Das 9h às 13h, moradores e turistas poderão participar de uma visita guiada gratuita que explora a história, a arquitetura e os recursos ambientais de um dos principais cartões-postais da região.

Roteiro

O passeio percorre o antigo complexo da Tecelagem Parahyba, incluindo a Residência Olivo Gomes, a sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e os  jardins projetados pelo paisagista Burle Marx.

O trajeto também contempla pontos de interesse cultural e artístico, como a tradicional Casa do Café, o Galpão Gaivotas, o Orquidário e as esculturas de arte contemporânea do artista Tatão.

Inscrições

As inscrições são obrigatórias devido ao número limitado de vagas e devem ser efetuadas até as 12h de sexta-feira (13).

Os interessados podem garantir a participação pela Central 156 ou pelo e-mail  turismo@sjc.sp.gov.br.

O ponto de encontro para o início do tour será na portaria principal do parque.

