A Prefeitura de São José dos Campos realiza, no próximo sábado (14), uma edição especial do programa City Tour com roteiro exclusivo pelo Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

Das 9h às 13h, moradores e turistas poderão participar de uma visita guiada gratuita que explora a história, a arquitetura e os recursos ambientais de um dos principais cartões-postais da região.

Roteiro