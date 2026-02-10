A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação contra uma organização criminosa armada especializada em roubos a instituições financeiras na modalidade conhecida como “novo cangaço”.

A ação é conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos, no interior do estado, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.