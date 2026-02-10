A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação contra uma organização criminosa armada especializada em roubos a instituições financeiras na modalidade conhecida como “novo cangaço”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ação é conduzida pela Delegacia de Polícia de Cravinhos, no interior do estado, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público.
As investigações apontaram que os suspeitos planejavam ataques a bancos com uso de extrema violência, armamento pesado e recursos tecnológicos. A partir das apurações, a Justiça expediu 20 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, cumpridos nas cidades de São Paulo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Jacareí, Ribeirão Preto e Cravinhos.
Segundo a Polícia Civil, o grupo se preparava para agir em breve, o que levou as forças de segurança a adotarem uma atuação preventiva.
A organização criminosa pretendia utilizar fuzis de alto poder destrutivo, inclusive calibre .50, além de veículos blindados, artefatos explosivos, drones e outros equipamentos táticos característicos do “novo cangaço” — modalidade de roubo marcada pelo uso de armamento pesado, explosivos e ações violentas, geralmente em cidades do interior, com cercos urbanos e confronto com a polícia.
A operação, denominada Volante, conta ainda com a participação de equipes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).
A ação também tem apoio da Polícia Militar, com efetivos do Comando de Operações Especiais, do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e do 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior.