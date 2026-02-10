O feriado prolongado de Carnaval, que começa na próxima sexta-feira (13), deve provocar tráfego intenso na Rodovia Presidente Dutra e na Rodovia Rio-Santos.

De acordo com a CCR-Motiva RioSP, concessionária responsável pelas duas vias, aproximadamente 1.831.886 veículos devem circular pelas rodovias entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Via Dutra