O feriado prolongado de Carnaval, que começa na próxima sexta-feira (13), deve provocar tráfego intenso na Rodovia Presidente Dutra e na Rodovia Rio-Santos.
De acordo com a CCR-Motiva RioSP, concessionária responsável pelas duas vias, aproximadamente 1.831.886 veículos devem circular pelas rodovias entre os dias 13 e 18 de fevereiro.
Via Dutra
Na Via Dutra, principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro, o movimento intenso é esperado já na sexta-feira (13), com a circulação de 291.952 veículos.
O horário de pico deve ocorrer entre 7h e 21h.
No sábado (14), a previsão é de 276.285 veículos, com maior concentração de tráfego entre 7h e 16h.
No retorno do feriado, o fluxo previsto para a terça-feira (17) é de 223.991 veículos. Já na quarta-feira (18), o volume deve aumentar para 250.228 veículos. Em ambos os dias, o horário de pico será das 7h às 19h.
Rio- Santos
A Rodovia Rio-Santos, principal acesso ao Litoral Norte de São Paulo, deve registrar a circulação de cerca de 125 mil veículos nos dias 13 e 14.
No retorno do feriado, o fluxo deve aumentar para aproximadamente 135 mil veículos, com horários de pico semelhantes aos da Via Dutra, entre 7h e 19h.
A concessionária orienta os motoristas a planejar a viagem, evitar os horários de maior movimento e redobrar a atenção, especialmente nos trechos de serra e nos acessos ao litoral.