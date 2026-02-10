11 de fevereiro de 2026
TRÂNSITO

Queda de árvore bloqueia avenida José Longo, no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Queda de árvore de grande porte na avenida Engenheiro Francisco José Longo, Jardim São Dimas
Queda de árvore de grande porte na avenida Engenheiro Francisco José Longo, Jardim São Dimas

A queda de uma árvore de grande porte bloqueou a passagem na avenida Engenheiro Francisco José Longo, em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (10).

O incidente foi registrado durante a madrugada, na altura do número 555, no bairro Jardim São Dimas.

A árvore caída ocupou praticamente toda a via, causando interdição parcial do trânsito e lentidão no trecho. Equipes de serviços urbanos já estão no local, realizando os trabalhos de corte e retirada dos troncos, além da limpeza da pista.

Não há registro de feridos. A recomendação é que condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a liberação total da via.

