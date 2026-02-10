A queda de uma árvore de grande porte bloqueou a passagem na avenida Engenheiro Francisco José Longo, em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (10).
O incidente foi registrado durante a madrugada, na altura do número 555, no bairro Jardim São Dimas.
A árvore caída ocupou praticamente toda a via, causando interdição parcial do trânsito e lentidão no trecho. Equipes de serviços urbanos já estão no local, realizando os trabalhos de corte e retirada dos troncos, além da limpeza da pista.
Não há registro de feridos. A recomendação é que condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a liberação total da via.