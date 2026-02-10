A queda de uma árvore de grande porte bloqueou a passagem na avenida Engenheiro Francisco José Longo, em São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (10).

O incidente foi registrado durante a madrugada, na altura do número 555, no bairro Jardim São Dimas.

