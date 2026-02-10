O transbordamento de um córrego no bairro de Santa Tereza, em Taubaté, causou o alagamento de cinco ruas e entrou em 120 casas, deixando 32 pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil. O córrego verteu após as fortes chuvas na tarde de segunda-feira (9).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou equipes para ajudar a cidade. Segundo o órgão, 26 adultos e seis crianças precisaram deixar os imóveis em que moram e estão abrigados na escola municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho.
O plano de emergência foi acionado imediatamente e a operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, militares do Baep da Polícia Militar — ambos utilizando botes salva-vidas — além do Samu, Fundo Social de Solidariedade e equipes de assistência social. Toda a ação foi coordenada pela Defesa Civil.
As famílias retiradas das áreas alagadas foram levadas para a escola municipal, que foi adaptada como abrigo emergencial.
Ao lado da Defesa Civil, o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté montou um espaço de acolhimento dentro da unidade escolar. Cada família foi acomodada em uma sala de aula, com colchões e roupas fornecidas pela Prefeitura.
Durante a noite, também foi servido jantar às famílias abrigadas. O atendimento social continua ativo para garantir suporte às vítimas do alagamento.
Vistoria.
Nesta terça-feira (10), equipes técnicas da Defesa Civil irão vistoriar todos os imóveis atingidos para avaliar riscos estruturais e definir quando as famílias poderão retornar com segurança às suas casas.
O atendimento social seguirá enquanto houver necessidade, segundo informou a administração municipal.