O transbordamento de um córrego no bairro de Santa Tereza, em Taubaté, causou o alagamento de cinco ruas e entrou em 120 casas, deixando 32 pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil. O córrego verteu após as fortes chuvas na tarde de segunda-feira (9).

A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou equipes para ajudar a cidade. Segundo o órgão, 26 adultos e seis crianças precisaram deixar os imóveis em que moram e estão abrigados na escola municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho.