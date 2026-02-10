11 de fevereiro de 2026
MURALHA PAULISTA

Mulher procurada por estelionato é presa pelo Baep em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher procurada pela Justiça por estelionato foi localizada e presa em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na segunda-feira (9), por volta das 18h30 durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região do bairro Vila Guarani.

Em abordagem à suspeita, a equipe constatou em consulta ao aplicativo Muralha Paulista, que ela constava como procurada com mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de estelionato (Art. 171 do CP).

A ocorrência foi apresentada na delegacia de São José dos Campos, onde ela permaneceu presa e à disposição da Justiça.

