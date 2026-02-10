Uma mulher procurada pela Justiça por estelionato foi localizada e presa em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na segunda-feira (9), por volta das 18h30 durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região do bairro Vila Guarani.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp