11 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça é preso no Jardim São Dimas, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem condenado por furto, foragido da Justiça, foi localizado e preso na segunda-feira (9) em São José dos Campos.

A Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na avenida Central, quando identificou o homem em atitude suspeita.

Ele foi abordado e, em consulta aos dados, constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo, com validade até 2034.

Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça.

