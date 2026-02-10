Um homem condenado por furto, foragido da Justiça, foi localizado e preso na segunda-feira (9) em São José dos Campos.

A Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo na avenida Central, quando identificou o homem em atitude suspeita.

