11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DEFESA CIVIL

Aparecida está sob alerta para inundações e deslizamentos

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Alagamento na região em março de 2025
Alagamento na região em março de 2025

A Defesa Civil de Aparecida emitiu um alerta de emergência para os moradores devido ao acumulado de chuvas que atinge a região.

O monitoramento aponta riscos críticos em dois pontos específicos da cidade: o bairro Ponte Alta, sob ameaça de alagamentos, e o bairro São Francisco, com alto potencial de deslizamentos de terra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ponte Alta

O volume do Rio Paraíba do Sul subiu e apresenta risco iminente de transbordamento.

A recomendação é que moradores de áreas ribeirinhas e cotas baixas redobrem a atenção e evitem trafegar por vias alagadas.

São Francisco

No bairro São Francisco, a preocupação é geológica.

A saturação do solo e a inclinação das encostas aumentam as chances de desmoronamentos.

A Defesa Civil orienta que moradores deixem o imóvel se observarem:

  • Rachaduras em paredes ou no solo;
  • Inclinação de postes, muros ou árvores;
  • Estalos ou queda de pedras e terra.

Orientações

A prefeitura reforça que a população deve manter-se informada pelos canais oficiais e evitar áreas de risco.

Em caso de qualquer sinal de perigo, o local deve ser abandonado e os serviços de emergência acionados.

Contatos de Emergência:

  • Bombeiros: 193
  • Guarda Civil Municipal: 153

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários