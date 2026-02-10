A Defesa Civil de Aparecida emitiu um alerta de emergência para os moradores devido ao acumulado de chuvas que atinge a região.

O monitoramento aponta riscos críticos em dois pontos específicos da cidade: o bairro Ponte Alta, sob ameaça de alagamentos, e o bairro São Francisco, com alto potencial de deslizamentos de terra.

Ponte Alta