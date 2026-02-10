A Defesa Civil de Aparecida emitiu um alerta de emergência para os moradores devido ao acumulado de chuvas que atinge a região.
O monitoramento aponta riscos críticos em dois pontos específicos da cidade: o bairro Ponte Alta, sob ameaça de alagamentos, e o bairro São Francisco, com alto potencial de deslizamentos de terra.
Ponte Alta
O volume do Rio Paraíba do Sul subiu e apresenta risco iminente de transbordamento.
A recomendação é que moradores de áreas ribeirinhas e cotas baixas redobrem a atenção e evitem trafegar por vias alagadas.
São Francisco
No bairro São Francisco, a preocupação é geológica.
A saturação do solo e a inclinação das encostas aumentam as chances de desmoronamentos.
A Defesa Civil orienta que moradores deixem o imóvel se observarem:
- Rachaduras em paredes ou no solo;
- Inclinação de postes, muros ou árvores;
- Estalos ou queda de pedras e terra.
Orientações
A prefeitura reforça que a população deve manter-se informada pelos canais oficiais e evitar áreas de risco.
Em caso de qualquer sinal de perigo, o local deve ser abandonado e os serviços de emergência acionados.
Contatos de Emergência:
- Bombeiros: 193
- Guarda Civil Municipal: 153