O desfile de escolas de samba do Carnaval tradicional volta às ruas de São José dos Campos no próximo dia 16 de fevereiro. Para garantir que a população participe da festa e retorne para casa, a Prefeitura preparou um reforço no transporte público noturno.

Cinco linhas estratégicas do serviço Corujão terão ampliação no número de viagens, com saídas adicionais do Terminal Central.