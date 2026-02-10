O desfile de escolas de samba do Carnaval tradicional volta às ruas de São José dos Campos no próximo dia 16 de fevereiro. Para garantir que a população participe da festa e retorne para casa, a Prefeitura preparou um reforço no transporte público noturno.
Cinco linhas estratégicas do serviço Corujão terão ampliação no número de viagens, com saídas adicionais do Terminal Central.
Além do atendimento regular, serão incluídas viagens extras com partidas às 1h e 1h30, ampliando a oferta no período de maior fluxo após o encerramento dos desfiles.
Como ficam as linhas do Corujão:
150 – Vila Paiva
Partidas do Terminal Central: 00h30, 01h00, 01h30, 02h25 e 04h00
250 – Parque Novo Horizonte
Partidas: 00h30, 01h00, 01h30, 02h15 e 04h00
251 – Eugênio de Melo
Partidas: 00h30, 01h00, 01h30, 02h15 e 03h50
252 – Jardim Uirá
Partidas: 00h30, 01h00, 01h30, 02h15 e 04h00
350 - Jd Colonial
Partidas: 00h30, 01h00, 01h30, 02h15 e 04h00
As viagens extras seguirão o itinerário padrão das linhas Corujão, operando nos sentidos bairro e centro, com atendimento garantido enquanto houver passageiros embarcados.
Em razão da programação carnavalesca, as demais linhas do sistema também operarão com horários diferenciados nos dias: 14, 15, 16, 17 e 19 de fevereiro.
A programação completa poderá ser consultada no ite oficial da Prefeitura de São José (clique aqui).
Além do reforço no transporte público, a Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura estruturou um planejamento viário especial, com organização do trânsito, monitoramento e atuação de agentes nas principais vias e pontos de concentração.