O Vale do Paraíba registra três óbitos suspeitos para a dengue, doença que já fez sua primeira vítima fatal na região, em Jacareí.

De acordo com o Painel de Dengue do governo estadual, o Vale contabiliza 850 casos confirmados, 858 em investigação, uma morte por dengue e três óbitos suspeitos. Dos casos confirmados, quatro são considerados graves.