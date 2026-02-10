11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DOENÇA

Após 1ª morte por dengue em 2026, Vale tem 3 óbitos suspeitos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Aedes aegypti é o nome da espécie que transmite os vírus da dengue
Aedes aegypti é o nome da espécie que transmite os vírus da dengue

O Vale do Paraíba registra três óbitos suspeitos para a dengue, doença que já fez sua primeira vítima fatal na região, em Jacareí.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Painel de Dengue do governo estadual, o Vale contabiliza 850 casos confirmados, 858 em investigação, uma morte por dengue e três óbitos suspeitos. Dos casos confirmados, quatro são considerados graves.

A primeira morte por dengue na região foi confirmada em Jacareí. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a vítima é um homem de 63 anos, que tinha doenças graves. Ele morreu no dia 27 de janeiro.

A prefeitura informou que a infecção por dengue está entre os fatores que contribuíram para a morte, confirmada em exames analisados pelo Instituto Adolfo Lutz.

A região encerrou 2025 com 22.423 casos confirmados e 19 mortes por dengue.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários