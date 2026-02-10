Um incêndio atingiu o Condomínio Costa Verde, na Praia de Tabatinga, em Caraguatatuba, na madrugada desta terça-feira (10).

O fogo começou na garagem de uma das residências, destruindo um pergolado, quadriciclos e duas motos elétricas.

