11 de fevereiro de 2026
COSTA VERDE

Garagem pega fogo em condomínio durante a madrugada em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um incêndio atingiu o Condomínio Costa Verde, na Praia de Tabatinga, em Caraguatatuba, na madrugada desta terça-feira (10).

O fogo começou na garagem de uma das residências, destruindo um pergolado, quadriciclos e duas motos elétricas.

Devido ao risco de propagação para imóveis vizinhos, o Corpo de Bombeiros agiu rapidamente para extinguir as chamas.

Não havia moradores na casa no momento do incidente, apenas funcionários da segurança do condomínio acompanharam a ocorrência.

Após a extinção do fogo, o local foi deixado em segurança.

