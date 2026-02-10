Durante patrulhamento na região da Praça Carlos Messias, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

Ele foi abordado em atitude suspeita e constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, com validade até outubro de 2026.

