11 de fevereiro de 2026
TRÁFICO DE DROGAS

Foragido do tráfico é abordado em atitude suspeita e preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Durante patrulhamento na região da Praça Carlos Messias, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

Ele foi abordado em atitude suspeita e constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes, com validade até outubro de 2026.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

