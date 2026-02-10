A Defesa Civil de Guaratinguetá emitiu alerta na segunda-feira (9) informando que o rio Paraíba do Sul ultrapassou a marca de 5,30 metros, configurando estado de alerta. O monitoramento é realizado por meio do sensor do Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo, localizado na Ponte do Cabo Chicão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A elevação do nível do rio é consequência do alto volume de chuvas registrado em curto período de tempo, impactando diretamente o curso do Paraíba do Sul. Outras cidades do Vale do Paraíba também se encontram em estado de alerta.
De forma preventiva, as equipes estão atuando e intensificando o monitoramento em pontos historicamente vulneráveis a alagamentos, como a avenida Martin Cabral, no bairro Santa Rita, e a rua Eufrásio Fernandes, no bairro Beira Rio.
O município informou que já dispõe de locais de acolhimento preparados para receber moradores dessas áreas, caso haja necessidade. O Plano de Contingência Municipal está ativado, com toda a rede de assistência do município em prontidão.
Em caso de urgência ou emergência, a Defesa Civil atende 24 horas pelo telefone (12) 3122-5130. Para situações de resgate, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.