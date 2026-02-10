A Defesa Civil de Guaratinguetá emitiu alerta na segunda-feira (9) informando que o rio Paraíba do Sul ultrapassou a marca de 5,30 metros, configurando estado de alerta. O monitoramento é realizado por meio do sensor do Sistema de Alerta de Inundações de São Paulo, localizado na Ponte do Cabo Chicão.

A elevação do nível do rio é consequência do alto volume de chuvas registrado em curto período de tempo, impactando diretamente o curso do Paraíba do Sul. Outras cidades do Vale do Paraíba também se encontram em estado de alerta.