A megacarga de 800 toneladas retoma o deslocamento pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (10), a partir das 9h, com saída prevista do km 136, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a concessionária RioSP, o conjunto transportador chegou a São José dos Campos por volta de 15h16, nessa segunda (9), onde permaneceu estacionado. A programação desta terça prevê uma parada técnica em Taubaté para “sangria” do trânsito e encerramento do dia no km 101, em Pindamonhangaba, podendo haver ajustes por segurança operacional, clima e volume de veículos.