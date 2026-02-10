A megacarga de 800 toneladas retoma o deslocamento pela rodovia Presidente Dutra nesta terça-feira (10), a partir das 9h, com saída prevista do km 136, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro.
De acordo com a concessionária RioSP, o conjunto transportador chegou a São José dos Campos por volta de 15h16, nessa segunda (9), onde permaneceu estacionado. A programação desta terça prevê uma parada técnica em Taubaté para “sangria” do trânsito e encerramento do dia no km 101, em Pindamonhangaba, podendo haver ajustes por segurança operacional, clima e volume de veículos.
O comboio opera em baixa velocidade, máximo 20 km/h, e pode gerar interferências pontuais no tráfego, com orientações das equipes em campo e acompanhamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Para acompanhar o trânsito em tempo real, a recomendação é usar aplicativos de navegação e observar os painéis de mensagem variável (PMVs) ao longo da rodovia.
Em operações desse porte, ajustes no deslocamento podem ocorrer por segurança operacional. Mudanças de clima (chuva, neblina) e o volume de veículos influenciam diretamente as manobras e o ritmo do transporte — e, em etapas anteriores, o cronograma já precisou ser revisto com alterações de percurso e de ponto de parada.
Se você precisa viajar entre São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba durante a passagem do comboio, confira rotas alternativas que costumam ser usadas para reduzir impacto no tempo de deslocamento:
1) Carvalho Pinto (SP-70) como principal desvio no Vale
Rota indicada: usar a Carvalho Pinto (SP-70) paralela à Dutra e retornar ao destino após o trecho de maior interferência.
Quando ajuda mais: para quem vai no sentido Taubaté/Pindamonhangaba e quer evitar retenções próximas ao comboio.
Importante: acompanhe o trânsito em tempo real, porque o fluxo pode migrar para a SP-70.
2) Estrada Velha Rio–SP (SP-62) entre Caçapava, Taubaté e Pinda
Rota indicada: entre Caçapava e Pindamonhangaba, a SP-62 (Estrada Velha Rio–São Paulo) pode ser alternativa, especialmente em deslocamentos locais.
Em Taubaté: há trechos urbanos que podem incluir acesso por vias como a Avenida Dom Pedro e conexão com a SP-62, que no trecho Taubaté–Pindamonhangaba é conhecida como Rodovia Amador Bueno da Veiga.
Atenção: por ser mais urbana, a SP-62 tem semáforos, travessias e pontos de lentidão. Use com cautela e sempre guiado por aplicativos.
A carga é um transformador de grande porte transportado em uma composição especial de aproximadamente 135 metros de comprimento e cerca de seis metros de largura, com peso superior a 800 toneladas. O equipamento integra uma logística com destino ao Porto de Itaguaí (RJ), de onde segue para embarque internacional.