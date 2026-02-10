A Defesa Civil resgatou famílias ilhadas em Taubaté após a forte chuva que atingiu o município na tarde de segunda-feira (9). Cerca de 120 residências foram afetadas no bairro Santa Tereza, onde cinco ruas ficaram completamente alagadas.
De acordo com a Prefeitura de Taubaté, 32 pessoas ficaram desabrigadas e foram acolhidas na Escola Municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho. Entre elas estão 26 adultos e seis crianças.
O plano de emergência foi acionado imediatamente e a operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, militares do Baep da Polícia Militar — ambos utilizando botes salva-vidas — além do Samu, Fundo Social de Solidariedade e equipes de assistência social. Toda a ação foi coordenada pela Defesa Civil.
As famílias retiradas das áreas alagadas foram levadas para a escola municipal, que foi adaptada como abrigo emergencial.
Ao lado da Defesa Civil, o Fundo Social de Solidariedade de Taubaté montou um espaço de acolhimento dentro da unidade escolar. Cada família foi acomodada em uma sala de aula, com colchões e roupas fornecidas pela Prefeitura.
Durante a noite, também foi servido jantar às famílias abrigadas. O atendimento social continua ativo para garantir suporte às vítimas do alagamento.
Nesta terça-feira (10), equipes técnicas da Defesa Civil irão vistoriar todos os imóveis atingidos para avaliar riscos estruturais e definir quando as famílias poderão retornar com segurança às suas casas.
O atendimento social seguirá enquanto houver necessidade, segundo informou a administração municipal.