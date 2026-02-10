A Defesa Civil resgatou famílias ilhadas em Taubaté após a forte chuva que atingiu o município na tarde de segunda-feira (9). Cerca de 120 residências foram afetadas no bairro Santa Tereza, onde cinco ruas ficaram completamente alagadas.

De acordo com a Prefeitura de Taubaté, 32 pessoas ficaram desabrigadas e foram acolhidas na Escola Municipal Professora Docelina Silva de Campos Coelho. Entre elas estão 26 adultos e seis crianças.