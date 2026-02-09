Na noite desta segunda-feira, 9, moradores do bairro Jardim Santa Tereza, em Taubaté, viveram momentos de tensão após o transbordamento do rio que corta a comunidade. As fortes chuvas que atingiram a cidade ao longo de todo o dia aumentaram significativamente a vazão da água, provocando alagamentos em ruas da parte baixa do bairro.

Vídeos enviados pelo morador Renato Fernando à página Bonfim Taubaté mostram diversos pontos completamente tomados pela água. As imagens registram vias intransitáveis e a água avançando rapidamente em direção às residências, gerando preocupação entre as famílias que vivem na região.