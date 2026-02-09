Na noite desta segunda-feira, 9, moradores do bairro Jardim Santa Tereza, em Taubaté, viveram momentos de tensão após o transbordamento do rio que corta a comunidade. As fortes chuvas que atingiram a cidade ao longo de todo o dia aumentaram significativamente a vazão da água, provocando alagamentos em ruas da parte baixa do bairro.
Vídeos enviados pelo morador Renato Fernando à página Bonfim Taubaté mostram diversos pontos completamente tomados pela água. As imagens registram vias intransitáveis e a água avançando rapidamente em direção às residências, gerando preocupação entre as famílias que vivem na região.
De acordo com relatos de moradores, a enchente invadiu casas e obrigou muitas pessoas a deixarem seus imóveis às pressas para preservar a própria segurança. Nas gravações, é possível ver mulheres, crianças e idosos assustados diante da situação, tentando sair dos locais alagados enquanto o nível da água seguia subindo.
Além disso, o Corpo de Bombeiros foi ao local com botes salva-vidas para retirar as famílias que estariam ilhadas em algumas casas.
A reportagem de OVALE entrou em contato com a prefeitura de Taubaté e aguarda retorno para atualização da matéria.