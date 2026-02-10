Familiares confirmaram na manhã desta segunda-feira (9) a morte da jovem Taivane Gomes. Ela estava internada em estado grave após sofrer um acidente de motocicleta e não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica.
O acidente ocorreu na noite de sábado (7), no trajeto entre os municípios de Inhapi e Pariconha, no Sertão de Alagoas. Segundo as informações apuradas, o pneu da motocicleta teria estourado durante o percurso, provocando a queda da jovem e de seu noivo, Cleber Barboza.
Taivane foi socorrida inicialmente e, devido à gravidade do quadro, transferida para a Unidade de Emergência do Agreste, em Arapiraca, com diagnóstico de traumatismo craniano.
Ela permaneceu internada, mas acabou não resistindo às lesões. Cleber sofreu fraturas no acidente, recebeu atendimento médico e segue em estado estável.
Em publicação nas redes sociais, o noivo se despediu da jovem com uma mensagem de fé e agradecimento pelo tempo que viveram juntos. O caso gerou comoção entre familiares e amigos.