Familiares confirmaram na manhã desta segunda-feira (9) a morte da jovem Taivane Gomes. Ela estava internada em estado grave após sofrer um acidente de motocicleta e não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu na noite de sábado (7), no trajeto entre os municípios de Inhapi e Pariconha, no Sertão de Alagoas. Segundo as informações apuradas, o pneu da motocicleta teria estourado durante o percurso, provocando a queda da jovem e de seu noivo, Cleber Barboza.