A professora Juliana Santiago viveu um momento de acolhimento com seus alunos pouco antes de ser assassinada dentro da instituição de ensino onde lecionava. Durante uma dinâmica em sala de aula, ela distribuiu chocolates e bilhetes com mensagens de incentivo aos estudantes.
O caso ocorreu em uma faculdade de Porto Velho, em Rondônia. Horas antes do crime, Juliana havia promovido uma atividade de integração para marcar o início do período letivo.
Segundo relato de uma aluna, a docente enviou um e-mail à turma dando boas-vindas ao novo semestre. Na mensagem, ela convidava os estudantes para participar de um quiz com perguntas jurídicas, além de um bate-papo em sala, com direito a premiação.
Durante a dinâmica, Juliana também entregou aos alunos bilhetes com mensagens motivacionais. Em um deles, havia o versículo bíblico: “O que é nascido de Deus vence o mundo”.
De acordo com as investigações, um dos vencedores do quiz foi João Cândido da Costa Junior, de 24 anos, apontado pela polícia como autor do assassinato. Testemunhas relataram que ele chegou a abraçar a professora durante a atividade, momentos antes do crime.
O caso segue sob investigação pelas autoridades, que apuram as circunstâncias e a motivação do homicídio.