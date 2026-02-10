A professora Juliana Santiago viveu um momento de acolhimento com seus alunos pouco antes de ser assassinada dentro da instituição de ensino onde lecionava. Durante uma dinâmica em sala de aula, ela distribuiu chocolates e bilhetes com mensagens de incentivo aos estudantes.

O caso ocorreu em uma faculdade de Porto Velho, em Rondônia. Horas antes do crime, Juliana havia promovido uma atividade de integração para marcar o início do período letivo.