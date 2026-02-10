11 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

Ianca, 29 anos, mãe de seis filhos morre esfaqueada em casa

Por Da Redação | São Francisco de Paula (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Ianca Diniz Soares,
Ianca Diniz Soares,

Um homem foi preso suspeito de matar a própria companheira dentro de casa no sábado (7). O caso é investigado como feminicídio. A vítima, de 29 anos, morreu no local antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula (RS). A mulher foi identificada como Ianca Diniz Soares, natural de Patos, na Paraíba.

Segundo as informações apuradas, ela era mãe de seis filhos e trabalhava em uma lavoura de batata na região.

Após o crime, o suspeito foi localizado e preso. Ele foi encaminhado às autoridades policiais, e o caso segue sob investigação para apuração das circunstâncias e motivação do assassinato.