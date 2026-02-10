Um homem foi preso suspeito de matar a própria companheira dentro de casa no sábado (7). O caso é investigado como feminicídio. A vítima, de 29 anos, morreu no local antes da chegada do socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula (RS). A mulher foi identificada como Ianca Diniz Soares, natural de Patos, na Paraíba.