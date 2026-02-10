O Ministério Público de São Paulo denunciou formalmente Nelson Henrique Paz, de 30 anos, acusado de matar um homem com quem mantinha um relacionamento. Preso desde 21 de dezembro do ano passado, ele pode responder por homicídio qualificado, além de outros crimes ligados à ocultação do corpo e destruição de provas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em um motel de Hortolândia, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos.
O corpo do dentista foi encontrado carbonizado em uma área de mata no dia 13 de dezembro, no município vizinho de Sumaré. O carro dele também foi localizado incendiado em um setor residencial, na Rua Pedro Schuchiman, dois dias após o desaparecimento.
De acordo com a denúncia, o acusado teria agido após a vítima se recusar a custear suas despesas. Segundo a promotora de Justiça Beatriz Granzo Siqueira Pereira, o crime foi cometido com extrema violência e enquanto o homem não tinha condições de se defender, devido ao estado de embriaguez.
As investigações apontam que Marcelo foi agredido até a morte dentro do quarto do motel, depois de o suspeito exigir dinheiro e não ser atendido. Os dois se conheciam havia alguns anos e mantinham encontros ocasionais.
Ainda conforme o Ministério Público, após o homicídio, Nelson tentou utilizar o cartão bancário da vítima para pagar a conta do estabelecimento. Sem sucesso, teria ameaçado duas funcionárias antes de fugir levando o corpo no carro.
O denunciado pode responder por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de extorsão, destruição de cadáver e incêndio. O MPSP também solicitou à Justiça a fixação de indenização mínima de R$ 100 mil aos familiares.
O caso foi investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas. Nelson Henrique já havia sido indiciado anteriormente e permanece preso à disposição da Justiça.