O Ministério Público de São Paulo denunciou formalmente Nelson Henrique Paz, de 30 anos, acusado de matar um homem com quem mantinha um relacionamento. Preso desde 21 de dezembro do ano passado, ele pode responder por homicídio qualificado, além de outros crimes ligados à ocultação do corpo e destruição de provas.

O crime ocorreu em um motel de Hortolândia, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Marcelo Bacci Coimbra, de 64 anos.