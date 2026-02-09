Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na noite de domingo (8). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que teria ligado para o próprio filho logo após as agressões pedindo socorro. A polícia investiga o caso como feminicídio.

O crime ocorreu no Assentamento São Joaquim, na zona rural de Selvíria, a cerca de 403 quilômetros de Campo Grande (MS). A vítima foi identificada como Janete Feles Valoes.