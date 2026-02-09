Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na noite de domingo (8). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que teria ligado para o próprio filho logo após as agressões pedindo socorro. A polícia investiga o caso como feminicídio.
O crime ocorreu no Assentamento São Joaquim, na zona rural de Selvíria, a cerca de 403 quilômetros de Campo Grande (MS). A vítima foi identificada como Janete Feles Valoes.
Segundo informações policiais, o filho do casal estava fora de casa quando recebeu a ligação do pai solicitando ajuda. Preocupado, ele foi até a residência e encontrou a mãe sentada em uma cadeira, gravemente ferida.
O rapaz socorreu a vítima e a levou até a base da concessionária Way, responsável pela rodovia MS-112. No local, as equipes de resgate apenas puderam constatar o óbito e acionaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica.
Janete ainda estava com uma faca cravada no peito quando foi encontrada, conforme relataram os socorristas.
Após o relato, os policiais foram até o assentamento para localizar o suspeito. Inicialmente, o imóvel estava vazio, mas, durante buscas pela propriedade, o homem foi encontrado e preso.
De acordo com as autoridades, ao ser detido ele negou a autoria do crime. Mesmo assim, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça.