11 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Matou a esposa com facada no peito e ligou para o filho

Por Da Redação | Selvíria (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Matou a esposa com facada no peito e ligou para o filho
Matou a esposa com facada no peito e ligou para o filho

Uma mulher de 45 anos foi morta a facadas na noite de domingo (8). O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que teria ligado para o próprio filho logo após as agressões pedindo socorro. A polícia investiga o caso como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no Assentamento São Joaquim, na zona rural de Selvíria, a cerca de 403 quilômetros de Campo Grande (MS). A vítima foi identificada como Janete Feles Valoes.

Segundo informações policiais, o filho do casal estava fora de casa quando recebeu a ligação do pai solicitando ajuda. Preocupado, ele foi até a residência e encontrou a mãe sentada em uma cadeira, gravemente ferida.

O rapaz socorreu a vítima e a levou até a base da concessionária Way, responsável pela rodovia MS-112. No local, as equipes de resgate apenas puderam constatar o óbito e acionaram a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica.

Janete ainda estava com uma faca cravada no peito quando foi encontrada, conforme relataram os socorristas.

Após o relato, os policiais foram até o assentamento para localizar o suspeito. Inicialmente, o imóvel estava vazio, mas, durante buscas pela propriedade, o homem foi encontrado e preso.

De acordo com as autoridades, ao ser detido ele negou a autoria do crime. Mesmo assim, foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça.