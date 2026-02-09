Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado ao tentar ajudar um motorista de aplicativo durante um assalto na noite de sexta-feira (6). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime aconteceu no bairro Vera Cruz, em Gravataí (RS). O homem foi identificado como Eliseu dos Santos Trindade.
De acordo com as informações iniciais, Eliseu teria presenciado a ação criminosa contra o motorista de aplicativo e decidiu intervir para ajudar. Durante a tentativa de socorro, acabou sendo atingido por golpes de faca desferidos pelo assaltante.
Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos.
Abalada, a irmã da vítima lamentou a morte. “Meu irmão foi uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa de bom coração, um cara alegre que amava a família, não merecia esse fim. Vai deixar muitas saudades”, declarou. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam identificar e localizar o autor do crime.