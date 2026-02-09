Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado ao tentar ajudar um motorista de aplicativo durante um assalto na noite de sexta-feira (6). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime aconteceu no bairro Vera Cruz, em Gravataí (RS). O homem foi identificado como Eliseu dos Santos Trindade.