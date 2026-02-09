Mesmo após novas vistorias técnicas, ainda segue indefinida qual será a obra necessária para fechar a cratera aberta na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, na zona sul de São José dos Campos. A informação é da Defesa Civil e da Prefeitura. Enquanto isso, o buraco continua aumentando e mais de 150 pessoas seguem fora de suas casas, sofrendo com a indefinição.

Cratera cresce e imóveis seguem interditados.

A cratera se abriu no último sábado (7) e avançou nos dias seguintes, levando à interdição de quatro casas e de um prédio de quatro andares, com 34 apartamentos. Ao todo, 156 moradores precisaram deixar os imóveis por risco à segurança e ainda não têm previsão de retorno.