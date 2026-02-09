Policiais militares prenderam um homem na noite de sexta-feira (6) suspeito de tentar matar uma jovem de 20 anos a facadas após ter o pedido de namoro recusado. A vítima foi atingida por mais de 15 golpes e socorrida em estado grave. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde é considerado estável.

O crime ocorreu no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito foi identificado como Luiz Felipe Sampaio, acusado de invadir a casa de Alana Anísio Rosa para cometer o ataque.