VIOLÊNCIA

Alana diz 'não' a namoro e leva 15 facadas no rosto

Por Da Redação | São Gonçalo (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Alana diz 'não' a namoro e leva 15 facadas no rosto

Policiais militares prenderam um homem na noite de sexta-feira (6) suspeito de tentar matar uma jovem de 20 anos a facadas após ter o pedido de namoro recusado. A vítima foi atingida por mais de 15 golpes e socorrida em estado grave. Apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde é considerado estável.

O crime ocorreu no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O suspeito foi identificado como Luiz Felipe Sampaio, acusado de invadir a casa de Alana Anísio Rosa para cometer o ataque.

Segundo relatos de familiares à Polícia Militar, o homem insistia há meses em manter um relacionamento com a jovem. Eles teriam se conhecido em uma academia, e desde então ele enviava mensagens e presentes de forma insistente, comportamento descrito pela família como obsessivo.

Parentes afirmam que nunca houve qualquer envolvimento amoroso entre os dois. A perseguição teria se intensificado após Alana deixar claro que não tinha interesse.

Ainda conforme os relatos, um dia antes do crime, na quinta-feira (5), o suspeito tentou se aproximar da residência, mas foi impedido pelo cachorro da família. Já na noite seguinte, ele conseguiu invadir o imóvel e atacou a jovem com golpes de faca.

A prisão aconteceu após a mãe da vítima chegar à casa, perceber a situação e acionar a Polícia Militar. Luiz Felipe Sampaio foi detido e encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação.

