Um homem de 23 anos foi preso na madrugada de domingo (8) suspeito de matar a namorada com uma facada no pescoço. A vítima, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos. O caso é tratado como feminicídio e foi registrado após acionamento das equipes de resgate e da Polícia Militar.

O crime ocorreu no bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O suspeito foi identificado como Victor Lucas Ferreira dos Santos, e a vítima, como Victoria Kelly Ferreira da Silva.