Um homem de 23 anos foi preso na madrugada de domingo (8) suspeito de matar a namorada com uma facada no pescoço. A vítima, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos. O caso é tratado como feminicídio e foi registrado após acionamento das equipes de resgate e da Polícia Militar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu no bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). O suspeito foi identificado como Victor Lucas Ferreira dos Santos, e a vítima, como Victoria Kelly Ferreira da Silva.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada ao endereço para dar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegarem, os policiais encontraram o suspeito dentro de um carro estacionado em frente ao imóvel onde o crime teria acontecido.
Ainda segundo o registro, Victor Lucas desceu do veículo com as mãos na cabeça e confessou o assassinato. Ele relatou aos militares que consumia bebida alcoólica com o padrasto quando iniciou uma discussão com a namorada.
Durante a briga, conforme a versão apresentada pelo suspeito, a vítima teria pegado uma faca e tentado atacá-lo. O padrasto interveio e acabou ferido. Em seguida, o jovem tomou a arma branca e desferiu um golpe no pescoço da mulher.
Após o crime, ele arremessou a faca no telhado de uma casa vizinha. O objeto foi localizado e apreendido pela Polícia Militar, que efetuou a prisão em flagrante. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.