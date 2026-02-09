A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 1 ano registrada na noite de sábado (7), por volta das 23h, após um afogamento em piscina. O menino chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em um condomínio no Loteamento Aracê de Santo Antonio 2, em São Carlos, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Noah Gabriel da Silva Guimarães.
De acordo com as informações apuradas, o afogamento ocorreu no momento em que os pais desmontavam a decoração da festa de aniversário do próprio menino. A criança acabou caindo na piscina sem que fosse percebida imediatamente.
Noah foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário do município, onde recebeu atendimento médico, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML) e colheu depoimentos dos pais, que estavam em estado de choque.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte. O órgão acrescentou que outros detalhes estão sendo preservados por envolver menor de idade.
O corpo de Noah foi velado e sepultado no domingo (8), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.