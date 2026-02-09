A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 1 ano registrada na noite de sábado (7), por volta das 23h, após um afogamento em piscina. O menino chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

O caso aconteceu em um condomínio no Loteamento Aracê de Santo Antonio 2, em São Carlos, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Noah Gabriel da Silva Guimarães.