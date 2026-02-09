O Viapol São José Vôlei voltou a jogar mal e perdeu por 3 sets a 0 para o Monte Carmelo (MG) na noite desta segunda-feira (9), no ginásio poliesportivo Raul Belém, no interior de Minas, pelo segundo turno da temporada 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais da partida foram 25/17, 25/23 e 25/14.

Com isso, os joseenses, sob comando do técnico Flavio Tavares, estão com quatro vitórias e 12 derrotas, em 10º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. E os mineiros estão em nono lugar, com oito vitórias e oito derrotas.