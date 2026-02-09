O Viapol São José Vôlei voltou a jogar mal e perdeu por 3 sets a 0 para o Monte Carmelo (MG) na noite desta segunda-feira (9), no ginásio poliesportivo Raul Belém, no interior de Minas, pelo segundo turno da temporada 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais da partida foram 25/17, 25/23 e 25/14.
Com isso, os joseenses, sob comando do técnico Flavio Tavares, estão com quatro vitórias e 12 derrotas, em 10º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. E os mineiros estão em nono lugar, com oito vitórias e oito derrotas.
Na rodada seguinte, o São José recebe o Goiás quinta-feira (12), a partir das 19h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos. E os mineiros voltam a jogar na sexta-feira (13), às 19h30, em visita o Vôlei Guarulhos.
O jogo
Nesta segunda, o São José fez um primeiro set ruim, onde em nenhum momento demonstrou que poderia superar o Monte Carmelo. E os donos da casa fecharam o período em 25 a 17, fazendo 1 a 0 no confronto.
No segundo set, os joseenses melhoraram, equilibraram as ações, mas acabaram perdendo por 25 a 23. E o time de Minas abriu 2 a 0 no placar.
Depois, no terceiro set, o São José viveu seu pior momento na partida. Com muitos erros, viu o Monte Carmelo vencer sem dificuldades e fechar o jogo em 3 a 0.