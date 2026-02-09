11 de fevereiro de 2026
LUTO

'Minha segunda mãe'; Silvia, 61 anos, deixará saudades

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Silvia Regina de Almeida Abreu
Silvia Regina de Almeida Abreu

Silvia Regina de Almeida Abreu morreu em Jacareí, aos 61 anos, neste último domingo (8). Ela foi cremada na tarde desta segunda (9), no Campo das Oliveiras.

Sempre alegre e com muitos amigos, Silvia deixará muitas saudades. Nas redes sociais, muitos destacaram o carinho que sentiam por ela, como Alice Barros. "Minha Segunda Mãe, tinhamos tantas coisas para viver ainda. Mas agora vc não sofre mais e continuará brilhando lá do céu com toda sua alegria! Amo vc pra sempre", escreveu.

Cleusa Palma desejou força a todos os familiares. "Meus sentimentos aos queridos familiares que eu gosto muito Renato Abreu e Zilda Abreu e Márcio e Edsom que a Silvia Descanse em paz", disse.

