Silvia Regina de Almeida Abreu morreu em Jacareí, aos 61 anos, neste último domingo (8). Ela foi cremada na tarde desta segunda (9), no Campo das Oliveiras.

Sempre alegre e com muitos amigos, Silvia deixará muitas saudades. Nas redes sociais, muitos destacaram o carinho que sentiam por ela, como Alice Barros. "Minha Segunda Mãe, tinhamos tantas coisas para viver ainda. Mas agora vc não sofre mais e continuará brilhando lá do céu com toda sua alegria! Amo vc pra sempre", escreveu.