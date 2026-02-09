A suspensão repentina dos atendimentos em uma clínica no Jardim Aquarius, na zona norte de São José dos Campos, tem gerado preocupação e insegurança entre clientes que contrataram procedimentos estéticos. Eles afirmam ter ficado sem atendimento e sem a devolução dos valores já pagos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Responsável pelos atendimentos, o biomédico Jean Voltolini não é visto desde o dia 26 de janeiro. Após o fechamento da clínica, clientes passaram a relatar dificuldades para obter informações claras sobre a continuidade dos serviços ou reembolso dos valores pagos antecipadamente.
Uma mensagem enviada pela equipe do biomédico às clientes, divulgada em redes sociais, informou que Jean Voltolini estaria passando por um “momento delicado” e que, por isso, estaria temporariamente afastado do atendimento.
Segundo o comunicado, assim que houver melhora em seu estado de saúde, o biomédico deve retomar o contato com as clientes da área de estética. A equipe agradeceu a "compreensão, o carinho e a paciência".
Clientes cobram informações
Clientes afirmam que as informações recebidas ao longo dos dias foram desencontradas. Uma mulher que se identificou como esposa do biomédico chegou a informar inicialmente que ele enfrentava um problema familiar e, posteriormente, que estaria internado em um hospital da cidade. Desde então, segundo os relatos, não houve novas respostas.
Com mais de 15 mil seguidores nas redes sociais, Jean Voltolini divulga procedimentos como botox, definição a laser, lifting de mamas e outros tratamentos estéticos, geralmente comercializados em pacotes mensais pagos antecipadamente.
Outro ponto que ampliou a preocupação foi a informação de que parte dos pagamentos estaria vinculada a uma empresa registrada em nome de Cíntia Raquel Leandro Gomes, aberta em novembro de 2025, pouco antes da suspensão das atividades. Clientes dizem que só tiveram conhecimento desse vínculo após o fechamento da clínica.
Providências
Sem atendimento, sem respostas e sem reembolso, algumas clientes afirmam que estão reunindo documentos para registrar boletins de ocorrência e ingressar com medidas judiciais, com o objetivo de reaver os valores pagos.
A clínica segue fechada e, até o momento, não houve um posicionamento público direto do biomédico.
Uma das pacientes que ficaram sem respostas, disse que deve abrir um boletim de ocorrência após o sumiço do profissional. Ela alega prejuízo de mais de R$ 4 mil.