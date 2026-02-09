A suspensão repentina dos atendimentos em uma clínica no Jardim Aquarius, na zona norte de São José dos Campos, tem gerado preocupação e insegurança entre clientes que contrataram procedimentos estéticos. Eles afirmam ter ficado sem atendimento e sem a devolução dos valores já pagos.

Responsável pelos atendimentos, o biomédico Jean Voltolini não é visto desde o dia 26 de janeiro. Após o fechamento da clínica, clientes passaram a relatar dificuldades para obter informações claras sobre a continuidade dos serviços ou reembolso dos valores pagos antecipadamente.