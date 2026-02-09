11 de fevereiro de 2026
LUTO

Adeus, Jorge, aos 41 anos; família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Jorge Benedito Alves Ferreira

Jorge Benedito Alves Ferreira morreu em Jacareí aos 41 anos na última quinta-feira (5). Ele foi enterrado na tarde da última sexta (6), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Nas redes sociais, o clima era de muita tristeza, até por conta da pouca idade. Diversos amigos se manifestaram em pesar aos familiares.

Eliana Santos foi uma delas. "Que sua alma sr Jorge Benedito descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus ?, meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados um abraço fraterno para tds familiares", escreveu.

Sandra Garcia também lamentou muito e desejou forças à esposa dele. "Meus sentimentos a todos familiares, descansa Jorge, Deus conforte toda família principalmente sua esposa que esteve bravamente junto com vc Paloma Silva meus sentimentos", disse.

