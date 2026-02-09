Jorge Benedito Alves Ferreira morreu em Jacareí aos 41 anos na última quinta-feira (5). Ele foi enterrado na tarde da última sexta (6), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Nas redes sociais, o clima era de muita tristeza, até por conta da pouca idade. Diversos amigos se manifestaram em pesar aos familiares.

Eliana Santos foi uma delas. "Que sua alma sr Jorge Benedito descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus ?, meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados um abraço fraterno para tds familiares", escreveu.