Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam quatro pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (9), no Jardim Iracema, em São José dos Campos. Na ação, foram apreendidos entorpecentes, uma arma, munições e dinheiro.

A prisão ocorreu por volta das 12h50, após os policiais localizarem uma residência usada para armazenamento de drogas. No imóvel, os agentes encontraram um revólver calibre .38, além de munições, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico.