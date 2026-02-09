11 de fevereiro de 2026
COMBATE AO CRIME

VÍDEO: Baep prende quatro por tráfico e arma em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM

Policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam quatro pessoas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (9), no Jardim Iracema, em São José dos Campos. Na ação, foram apreendidos entorpecentes, uma arma, munições e dinheiro.

A prisão ocorreu por volta das 12h50, após os policiais localizarem uma residência usada para armazenamento de drogas. No imóvel, os agentes encontraram um revólver calibre .38, além de munições, dinheiro e materiais relacionados ao tráfico.

Durante a operação, o Baep apreendeu: um revólver calibre .38; seis munições calibre .38; 215 potes de maconha;116 pedras de crack; 152 eppendorfs de cocaína; além de um caderno com anotações do tráfico, um celular e R$ 1.248 em dinheiro.

