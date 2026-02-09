Marcia Aparecida Vaz de Souza morreu aos 45 anos neste último domingo (8), em Jacareí. Ela será sepultada nesta terça-feira (10), às 13h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Tão jovem, Marcia deixou a família e os amigos abalados. Por outro lado, também há o sentimento de amizade e gratidão pelos tempos convivência.