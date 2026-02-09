Marcia Aparecida Vaz de Souza morreu aos 45 anos neste último domingo (8), em Jacareí. Ela será sepultada nesta terça-feira (10), às 13h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Tão jovem, Marcia deixou a família e os amigos abalados. Por outro lado, também há o sentimento de amizade e gratidão pelos tempos convivência.
Nas redes sociais, Viviane Pereira lembrou desses bons momentos. "Maaaaaarcia do céu!!! Agora não terei mais como te chamar assim. Aaaaa minha amiga!! Queria que fosse mentira. Vc fará muita falta, muita mesmo. Obrigada por TUDO e POR TANTO. Que Deus traga o consolo para os nossos corações", escreveu.
Já Célia Campos lembrou do trabalho diferenciado de Márcia como professora. "Um ano todo dedicado a meu neto, com todo carinho e atenção na sala de aula , estamos todos arrazados, meu sentimentos aos familiares, sem palavras", disse.