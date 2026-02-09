A jovem Emilli Victoria, de 23 anos, morreu após permanecer vários dias internada em estado gravíssimo na UTI de Queimados do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. O caso é investigado pela polícia como possível tentativa de feminicídio. A vítima não resistiu à gravidade das queimaduras e teve a morte confirmada.
A ocorrência foi registrada no dia 28 de janeiro, em Aparecida de Goiânia (GO). Inicialmente, o marido relatou que Emilli teria se queimado de forma acidental ao manusear álcool na pia da cozinha enquanto preparava o jantar.
A versão, no entanto, passou a ser questionada após a filha do casal, de apenas 3 anos, afirmar que teria visto o pai “jogar fogo na mãe”. O depoimento da criança levantou suspeitas e motivou o aprofundamento das investigações.
Familiares também relataram que só foram informados sobre o ocorrido dias depois. Segundo eles, o marido disse que a própria Emilli teria pedido para que a situação não fosse comunicada à família, para evitar preocupação.
A jovem permaneceu internada por vários dias em estado crítico, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelas queimaduras. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso para esclarecer o que de fato aconteceu e confirmar se houve crime.