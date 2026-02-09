A jovem Emilli Victoria, de 23 anos, morreu após permanecer vários dias internada em estado gravíssimo na UTI de Queimados do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. O caso é investigado pela polícia como possível tentativa de feminicídio. A vítima não resistiu à gravidade das queimaduras e teve a morte confirmada.

A ocorrência foi registrada no dia 28 de janeiro, em Aparecida de Goiânia (GO). Inicialmente, o marido relatou que Emilli teria se queimado de forma acidental ao manusear álcool na pia da cozinha enquanto preparava o jantar.