Dois moradores ficaram feridos após um ataque com facão na noite de sábado (9), por volta das 20h58. As vítimas são uma mulher de 27 anos e um homem de 54, que precisaram de atendimento médico depois de sofrerem golpes durante a ocorrência. O agressor fugiu após as agressões e ainda não foi localizado.

O caso foi registrado em uma residência em Sinop, no norte de Mato Grosso. Após o ataque, o suspeito correu em direção a uma área de mata próxima ao imóvel, mobilizando equipes de resgate e autoridades policiais.