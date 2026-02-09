Dois moradores ficaram feridos após um ataque com facão na noite de sábado (9), por volta das 20h58. As vítimas são uma mulher de 27 anos e um homem de 54, que precisaram de atendimento médico depois de sofrerem golpes durante a ocorrência. O agressor fugiu após as agressões e ainda não foi localizado.
O caso foi registrado em uma residência em Sinop, no norte de Mato Grosso. Após o ataque, o suspeito correu em direção a uma área de mata próxima ao imóvel, mobilizando equipes de resgate e autoridades policiais.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher relatou que o autor das agressões é seu marido. Ela afirmou que ele apresentava comportamento exaltado e agressivo no momento em que iniciou os golpes, sem motivo aparente. Para escapar, a vítima saiu correndo para a rua com o bebê no colo, pedindo ajuda a vizinhos.
Durante a fuga, a mulher acabou atingida nas costas pelo facão. A movimentação e os pedidos de socorro chamaram a atenção de moradores próximos, que saíram para ajudar.
Um vizinho, de 54 anos, tentou intervir para proteger a mulher e a criança, mas também foi atacado. Ele sofreu ferimentos na região do rosto provocados pela arma. Após as agressões, o suspeito deixou o local e entrou na área de mata em frente à residência.
As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional para atendimento médico. O bebê que estava com a mulher recebeu assistência ainda no local, conforme o registro policial.
De acordo com a ocorrência, todos os envolvidos haviam consumido bebida alcoólica antes do episódio, informação que será considerada durante a investigação.
A polícia registrou o caso e realiza diligências para localizar o agressor, que segue foragido. O inquérito deve apurar as circunstâncias do ataque e reunir elementos para a responsabilização do suspeito.
Com informações do CenárioMT