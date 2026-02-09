Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de uma pessoa na tarde desta segunda-feira (9), na Rodovia SP-055 (Doutor Manoel Hyppólito Rego), em Ubatuba, no Litoral Norte.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, no quilômetro 61,8 da rodovia, em uma curva na altura da saída do bairro Lamberto, no sentido Perequê-Mirim, pista que segue em direção ao Rio de Janeiro.
De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a colisão provocou a interdição de uma faixa da pista leste. Com isso, o tráfego passou a operar em sistema de faixa reversível. Até a última atualização, não havia registro de congestionamento no trecho.
Equipes do DER foram acionadas e duas viaturas de guincho leve da Unidade Básica de Atendimento estiveram no local para prestar apoio à ocorrência. As circunstâncias do acidente e a identidade da vítima fatal ainda não haviam sido divulgadas oficialmente.