Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de uma pessoa na tarde desta segunda-feira (9), na Rodovia SP-055 (Doutor Manoel Hyppólito Rego), em Ubatuba, no Litoral Norte.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, no quilômetro 61,8 da rodovia, em uma curva na altura da saída do bairro Lamberto, no sentido Perequê-Mirim, pista que segue em direção ao Rio de Janeiro.