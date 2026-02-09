YURI LEON SANTOS BARBIERI
Idade: 35
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DA SAUDADE / ALTINÓPOLIS-SP – 10/02/2026 às 14:00
ANTONIO CLARETE DE SIQUEIRA
Idade: 69
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO / SJC – 10/02/2026 às 10:00
RAIMUNDO TELES DE SANTANA DE CASTRO
Idade: 57
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: URBAM – SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO / SJC – 10/02/2026 às 08:30
MARIA RAMBLAS GALDIERI
Idade: 100
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES – SJC/SP – 09/02/2026 às 17:00
MARINA MUNIZ GUARINO
Idade: 75
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS / SJC – 09/02/2026 às 16:30
RITA JOSEFA BERNARDO
Idade: 65
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO DISTRITAL EUGÊNIO DE MELO / SJC-SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO / SJC – 09/02/2026 às 16:00
BENEDICTO JOSE
Idade: 91
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA / SANTANA / SJC – 09/02/2026 às 15:30