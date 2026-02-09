11 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Adeus, Yuri, aos 35 anos, em SJC; confira o obituário da Urbam

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
YURI LEON SANTOS BARBIERI
Idade: 35
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: OUTRAS CIDADES
Sepultamento: CEMITÉRIO MUN. DA SAUDADE / ALTINÓPOLIS-SP – 10/02/2026 às 14:00

ANTONIO CLARETE DE SIQUEIRA
Idade: 69
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAÍSO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO / SJC – 10/02/2026 às 10:00

RAIMUNDO TELES DE SANTANA DE CASTRO
Idade: 57
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: URBAM – SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO / SJC – 10/02/2026 às 08:30

MARIA RAMBLAS GALDIERI
Idade: 100
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES – SJC/SP – 09/02/2026 às 17:00

MARINA MUNIZ GUARINO
Idade: 75
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS / SJC – 09/02/2026 às 16:30

RITA JOSEFA BERNARDO
Idade: 65
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO DISTRITAL EUGÊNIO DE MELO / SJC-SP
Sepultamento: CEM. MUN. DE EUGÊNIO DE MELO / SJC – 09/02/2026 às 16:00

BENEDICTO JOSE
Idade: 91
Data de falecimento: 09/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA / SANTANA / SJC – 09/02/2026 às 15:30

