Um buraco que se abriu na rua Haiti, no bairro Jardim América, na zona sul de São José dos Campos, tem causado preocupação entre moradores da região. O caso foi registrado neste fim de semana e se soma a outros episódios recentes de afundamento do solo no município, como as duas crateras abertas na rua Felisbina de Souza Machado, também na zona sul, nos últimos dias.

Segundo relatos de moradores, o buraco na rua Haiti surgiu de forma repentina, no meio da via, e o receio é que a situação se agrave, principalmente em períodos de chuva. A comunidade cobra providências rápidas para evitar acidentes envolvendo veículos e pedestres.