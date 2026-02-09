11 de fevereiro de 2026
Buraco se abre em rua e preocupa moradores na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Buraco acabou se abrindo na zona sul
Buraco acabou se abrindo na zona sul

Um buraco que se abriu na rua Haiti, no bairro Jardim América, na zona sul de São José dos Campos, tem causado preocupação entre moradores da região. O caso foi registrado neste fim de semana e se soma a outros episódios recentes de afundamento do solo no município, como as duas crateras abertas na rua Felisbina de Souza Machado, também na zona sul, nos últimos dias.

Segundo relatos de moradores, o buraco na rua Haiti surgiu de forma repentina, no meio da via, e o receio é que a situação se agrave, principalmente em períodos de chuva. A comunidade cobra providências rápidas para evitar acidentes envolvendo veículos e pedestres.

A Sabesp informou que enviou uma equipe técnica ao local nesta segunda-feira (9) para vistoriar a área. De acordo com a companhia, ainda não é possível identificar as causas da ocorrência, e as equipes seguem no local realizando avaliações. Caso seja constatada responsabilidade da empresa, as medidas necessárias serão adotadas para a solução do problema no menor tempo possível.

A Prefeitura de São José dos Campos também informou que uma equipe técnica faria vistoria nesta segunda-feira, com o objetivo de identificar a origem do problema e definir as ações necessárias para garantir a segurança da via.

