O deputado estadual Ortiz Junior (Cidadania) apresentou novo recurso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) que cassou o mandato do parlamentar por infidelidade partidária.

Em dezembro, o TSE já negou um primeiro recurso de Ortiz, em decisão monocrática (individual) do ministro André Mendonça, relator do processo na Corte. A nova apelação, protocolada na noite da última sexta-feira (6), deve ser analisada em plenário, pelos sete ministros que compõem o tribunal.