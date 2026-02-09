Uma operação policial contra o tráfico de drogas e homicídios prendeu 10 pessoas na manhã desta terça-feira (9) em Taubaté. Entre os detidos estão três integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).
A ação, batizada de Operação Anúbis, foi coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).
Após uma investigação aprofundada, a Justiça expediu 10 mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, todos cumpridos nesta terça. O cumprimento das ordens judiciais resultou ainda em três prisões em flagrante, com apreensão de arma de fogo, drogas e materiais usados no tráfico.
A operação teve como foco desarticular uma associação criminosa que atuava de forma estruturada nos bairros Parque Aeroporto e Vila Bela, em Taubaté.
PCC e investigações de homicídios
De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos ligados ao PCC são investigados por tráfico de drogas e também por envolvimento em homicídios registrados na região. As apurações indicam que o grupo mantinha atuação organizada e divisão de funções.
Durante as buscas, além da arma de fogo, os policiais apreenderam entorpecentes, anotações, apetrechos para preparo e embalagem de drogas e diversos celulares, que serão analisados e devem subsidiar a continuidade das investigações.
Força-tarefa policial
A Operação Anúbis contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Taubaté, equipes da Força Tática, policiais civis de Pindamonhangaba, Campos do Jordão e da 4ª Delegacia de Polícia de Taubaté. A ação foi coordenada pelo Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), de São José dos Campos.
Segundo a Deic, com o cumprimento integral dos mandados, a polícia considera que a organização criminosa foi desmantelada. Todos os presos permanecem à disposição da Justiça.