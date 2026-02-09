Uma operação policial contra o tráfico de drogas e homicídios prendeu 10 pessoas na manhã desta terça-feira (9) em Taubaté. Entre os detidos estão três integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação, batizada de Operação Anúbis, foi coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp