OPERAÇÃO ANÚBIS

Operação contra o tráfico prende 10 em Taubaté; três são do PCC

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Uma operação policial contra o tráfico de drogas e homicídios prendeu 10 pessoas na manhã desta terça-feira (9) em Taubaté. Entre os detidos estão três integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação, batizada de Operação Anúbis, foi coordenada pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais).

Após uma investigação aprofundada, a Justiça expediu 10 mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão, todos cumpridos nesta terça. O cumprimento das ordens judiciais resultou ainda em três prisões em flagrante, com apreensão de arma de fogo, drogas e materiais usados no tráfico.

A operação teve como foco desarticular uma associação criminosa que atuava de forma estruturada nos bairros Parque Aeroporto e Vila Bela, em Taubaté.

PCC e investigações de homicídios

De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos ligados ao PCC são investigados por tráfico de drogas e também por envolvimento em homicídios registrados na região. As apurações indicam que o grupo mantinha atuação organizada e divisão de funções.

Durante as buscas, além da arma de fogo, os policiais apreenderam entorpecentes, anotações, apetrechos para preparo e embalagem de drogas e diversos celulares, que serão analisados e devem subsidiar a continuidade das investigações.

Força-tarefa policial

A Operação Anúbis contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Taubaté, equipes da Força Tática, policiais civis de Pindamonhangaba, Campos do Jordão e da 4ª Delegacia de Polícia de Taubaté. A ação foi coordenada pelo Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), de São José dos Campos.

Segundo a Deic, com o cumprimento integral dos mandados, a polícia considera que a organização criminosa foi desmantelada. Todos os presos permanecem à disposição da Justiça.

