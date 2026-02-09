Além do Jardim Imperial, outro bairro de São José dos Campos está sofrendo com uma cratera gigante.
É o que denunciam moradores do Jardim Satélite, na zona sul da cidade, que estão preocupados com uma cratera de enormes proporções aberta na praça do Centro Poliesportivo João do Pulo.
Segundo o relato da comunidade, o buraco surgiu após as fortes chuvas registradas no fim de janeiro e vem se agravando desde então. Uma moradora afirma que a cratera pode ter cerca de 15 metros de profundidade e que, sempre que chove, a água se acumula e se espalha por toda a praça.
“Quando chove, enche de água. Isso daí está muito fundo, deve ter uns 15 metros para baixo. Eu não tenho certeza, mas fica aqui na frente da minha casa. Vieram uns 'caras' da prefeitura para tirar umas coisas, mas não resolveram mais nada. Fica esse buraco, e quando chove escorre água para a praça inteira”, relatou.
Outro ponto que preocupa os moradores é o impacto ambiental e sanitário. De acordo com os relatos, o acúmulo de água tem favorecido o surgimento de baratas e sapos, aumentando o risco de problemas de saúde e o desconforto para quem utiliza a praça.
Uma das moradoras disse ainda que ficou indignada com a falta de visibilidade do problema. “Fiquei indignada que não tinha ninguém falando sobre isso.”
Ela contou que registrou imagens da situação pela primeira vez no dia 31 de janeiro, logo após o período de chuvas intensas que atingiu a cidade.
Até o momento, os moradores afirmam que apenas uma contenção parcial foi feita no local, sem solução definitiva para o avanço da cratera. Eles cobram providências urgentes para evitar acidentes e novos danos à área pública.
A Prefeitura de São José dos Campos foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.