A Justiça autorizou a possibilidade de leilão da sede social do Esporte Clube Taubaté para garantir o pagamento de valores reconhecidos de uma disputa trabalhista. O processo envolve o jogador Claudivan dos Santos Bezerra, o Bambam, que teve passagens pelo clube nas temporadas de 2022 e 2024.
A decisão judicial refere-se ao primeiro período do atleta no Taubaté, quando foram discutidos pagamentos de diferenças salariais e direitos de imagem. No despacho, datado de 16 de janeiro, o juiz apontou que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação.
Diante da ausência de quitação dos valores devidos, a 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Taubaté determinou que o imóvel do clube seja utilizado como garantia do processo (penhora).
Na mesma ação, o Esporte Clube Taubaté apresentou pedido contraposto, no qual sustenta que o atleta teria descumprido o contrato profissional ao se apresentar para treinamentos no Betim(MG) enquanto ainda mantinha vínculo contratual com o clube. Com base nessa alegação, o Taubaté requer o pagamento de R$ 2 milhões.
Na decisão em vigor, a Justiça reconheceu crédito em favor do atleta no valor de R$ 118.962,93, além de R$ 210.511,36 referentes a honorários advocatícios, com atualização até 31 de março de 2024.
Também foi apontado que a sede social tem valor estimado em R$ 21,05 milhões, com lance mínimo fixado no leilão em R$ 12,63 milhões.
No processo, o Esporte Clube Taubaté aponta que aguarda decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre um pedido de liminar apresentado contra a decisão favorável ao atleta.
O departamento jurídico do Esporte Clube Taubaté informou que estuda medidas na Justiça em relação ao processo trabalhista, como também pedido liminar para que o leilão da sede social seja cancelado, marcado para o dia 26 de março.
Raio-x em campo.
O atacante Bambam atuou em duas temporadas no Esporte Clube Taubaté. Nos anos de 2022 e 2024, esteve em campo com a camisa alviazul em 26 partidas do Campeonato Paulista Série A-2, com seis vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Nas duas passagens marcou 8 gols.