A Justiça autorizou a possibilidade de leilão da sede social do Esporte Clube Taubaté para garantir o pagamento de valores reconhecidos de uma disputa trabalhista. O processo envolve o jogador Claudivan dos Santos Bezerra, o Bambam, que teve passagens pelo clube nas temporadas de 2022 e 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A decisão judicial refere-se ao primeiro período do atleta no Taubaté, quando foram discutidos pagamentos de diferenças salariais e direitos de imagem. No despacho, datado de 16 de janeiro, o juiz apontou que não houve acordo entre as partes na audiência de conciliação.