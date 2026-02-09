O STF (Supremo Tribunal Federal) negou recurso da Prefeitura de Taubaté e manteve a decisão, de novembro de 2025, que declarou não ser inconstitucional a lei municipal que obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás.

No recurso, a Prefeitura alegava que a norma tinha vício de iniciativa (é de autoria de um vereador, enquanto apenas o prefeito poderia propor leis sobre organização administrativa) e que criava obrigações ao município, em afronta à separação de poderes. A apelação dizia ainda que a medida seria desproporcional e restritiva da autonomia privada.