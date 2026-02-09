Órgão do governo federal, a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) cancelou projeto do programa espacial brasileiro após identificar inconsistências na prestação de contas de recursos públicos. O caso envolve a empresa Akaer, de São José dos Campos.

O programa previa investimentos de R$ 180 milhões para o desenvolvimento de um VLPP (Veículo Lançador de Pequeno Porte), destinado a colocar pequenos satélites em órbita, mas foi interrompido depois que a agência concluiu que parte significativa dos valores já liberados não teve sua aplicação devidamente comprovada.